Il segreto anticipazioni | Francisca e Mauricio scoprono la verità sul sindaco di Belmonte

Che cosa succederà nelle puntate de Il segreto in onda nel mese di gennaio 2020? Ve lo raccontiamo subito con le nostre anticipazioni. Iniziamo col ricordarvi che Il segreto non andrà in onda il primo gennaio 2020. Le soap spagnole si fermano per le feste e si torna quindi in onda il 2 gennaio 2020. Che cosa accadrà quindi nel prossimo appuntamento con Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano a Puente Viejo con le ultime notizie. La morte di Antolina non sembra aver causato grave malessere in paese. Del resto solo Dolores le voleva bene mentre per tutti gli altri era solo una donna in cerca di vendetta…Ma siamo davvero sicuri che Antolina sia morta? IL segreto anticipazioni: LA TRAMA DEL 2 GENNAIO 2020 Lola vorrebbe che Prudencio ascoltasse le sue spiegazioni ma l'Ortega non ha nessuna intenzione di perdonarla per quello che ha fatto.

