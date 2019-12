IL SEGRETO, anticipazioni e trame puntate dal 7 al 10 gennaio 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da martedì 7 a venerdì 10 gennaio 2020: Dopo aver ucciso Esteban Fraile, Fernando finge di prestare soccorso a Carmelo e viene ritrovato, disperato e apparentemente intento a salvare il primo cittadino, da Mauricio e Severo. Avviate le indagini, il sergente Cifuentes trova un biglietto nel quale il defunto Fraile ha dichiarato di essere il responsabile sia dell’attentato in cui ha perso la vita Maria Elena e sia della morte di Adela. Elsa e Isaac fanno progetti sul loro futuro, soprattutto ora che il dottor Zabaleta ha comunicato alla ragazza che è fuori pericolo e in ripresa dalla sua malattia. Don Berengario rimprovera Prudencio e lo sprona a chiarire la situazione con Lola per capire se quest’ultima è davvero un’assassina come ha insinuato Francisca. In seguito allo sparo che gli ha inferto Esteban Fraile, ... Leggi la notizia su tvsoap

