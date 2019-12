Il Sanremo dei riesumati e degli ex talent, di un Amadeus che punta a fare il brillante ma ci ricava solo una figuraccia (Di martedì 31 dicembre 2019) L'annuncio ufficiale era in programma per il 6 gennaio (nello speciale de I Soliti Ignoti) ma era ovvio che, con la chiusura della lista dei Campioni prevista a metà dicembre, sarebbe stato impossibile mantenere il segreto. Ed è andata proprio così: il settimanale Chi, in edicola da oggi, spoilera i nomi corretti di 21 dei 22 Big in gara al Festival di Sanremo e il direttore artistico Amadeus corre ai ripari con un'intervista a Repubblica nel corso della quale aggiunge il 22° nome. Un cast particolarmente prevedibile. Più della metà dei nomi circolava da intere settimane e qualcuno aveva implicitamente confermato le indiscrezioni annunciando i suoi progetti futuri. Diodato negli scorsi giorni ha comunicato l'uscita dell'album per il 14 febbraio ma anche Enrico Nigiotti ha lasciato intuire più di qualcosa durante una recente intervista in TV. Tra i Punguini Tattici Nucleari ... Leggi la notizia su optimaitalia

trash_italiano : Bene, ora possiamo passare al vero Natale: C’è Posta Per Te Grande Fratello Vip Live - Non è la d’Urso La Pupa e i… - DomaniPress : RT @simonintermite: Svelati i nomi di #Sanremo2020. Direi che la scelta dei big quest'anno firmata #Amadeus è ben bilanciata tra contempora… - forseproprio : Io aspetto la lista ufficiale. I nomi dei big in gara a Sanremo saranno annunciati lunedì 6 gennaio su Rai Uno da A… -