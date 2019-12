Il ruolo chiave della Turchia nella Nuova Via della Seta della Cina (Di martedì 31 dicembre 2019) La ragnatela della Cina continua a estendersi. La Nuova Via della Seta, il mastodontico progetto economico-commerciale varato da Xi Jinping nel 2013, procede a gonfie vele verso il traguardo prefissato: creare una rete infrastrutturale capace di collegare il Dragone al resto dell’Asia, all’Europa e all’Africa. Una delle caratteristiche della cosiddetta Belt and Road Initiative (Bri) è quella di non seguire alcun modello statico. Questo significa che il piano è dinamico, in continua evoluzione e pronto ad accogliere – anche in momenti differenti – il maggior numero possibile di Paesi. Lo scorso 6 novembre, come sottolinea Il Fatto Quotidiano, la Turchia ha accolto il primo treno merci proveniente dalla Cina e diretto in Europa. L’evento è di fondamentale importanza perché Ankara, nell’ambito della Bri, rappresenta il perfetto punto d’incontro tra Oriente e Occidente. Pechino aveva ... Leggi la notizia su it.insideover

