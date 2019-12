Il programma di Stefano Bonaccini per le elezioni Emilia Romagna 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Il programma di Stefano Bonaccini per le elezioni Emilia Romagna 2020 Stefano Bonaccini è il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, in programma il 26 gennaio 2020. Bonaccini, 53 anni, modenese, è il governatore uscente. Il suo programma elettorale è riassunto sotto lo slogan “Un passo avanti” e poggia su quattro pilastri: conoscenza, diritti, sostenibilità, opportunità. Tra le proposte spiccano, in particolare, quelle sugli asili nido gratis, sull’abbattimento dei tempi d’attesa in Sanità e sugli investimenti contro il dissesto idrogeologico. programma Bonaccini: asili nido gratis Bonaccini promette investimenti “poderosi” sul sistema educativo, formativo e culturale”. Il candidato del centrosinistra vuole “aumentare le competenze di tutta la popolazione e dotare ogni cittadino delle ... Leggi la notizia su tpi

