Il programma di Lucia Borgonzoni per le elezioni Emilia Romagna 2020 Lucia Borgonzoni è il candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna, in programma il 26 gennaio 2020. Borgonzoni, 43 anni, sta facendo campagna elettorale sotto lo slogan "L'Emilia-Romagna è di tutti". L'aspirante governatrice, oggi senatrice della Lega, non ha elaborato un vero e proprio programma elettorale. I punti principali della sua agenda di governo si possono desumere dai comizi svolti in questi mesi di campagna. Possiamo quindi dire che il programma di Lucia Borgonzoni poggia essenzialmente su una Sanità più accessibile, sulla lotta alla burocrazia e sul potenziamento delle infrastrutture. Borgonzoni ha promesso che fra i suoi primi provvedimenti da presidente della Regione Emilia-Romagna ci sarà l'estensione degli orari di apertura degli

