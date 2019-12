Il peggio degli ultimi 10 anni di cinema (Di martedì 31 dicembre 2019) È impossibile fare una vera classifica dei film peggiori. Sarebbe una classifica di titoli sconosciuti a tutti, usciti magari in una sola sala durante i Mondiali di calcio. Sarebbero prodotti amatorialissimi, che tuttavia hanno trovato una distribuzione e afflitto per un paio d’ore la vita di poveri incauti (ma soprattutto dei critici, a cui tocca guardarli), senza lasciare più nessuna traccia. Per stilare questa top10 ci è sembrato più ragionevole procedere per categorie, eleggere ogni film a rappresentanza di un trend, di una tipologia o di un tragico costume che si è imposto e ha prodotto diversi titoli ignobili, mal riusciti, sconclusionati e in ultima analisi brutti.È stata un’impresa anche dar loro un ordine, dal brutto al bruttissimo fino all’indegno. Abbiamo valutato non solo la riuscita, ma anche le aspirazioni. Perché un brutto film è una cosa, ma un brutto film che crede di ... Leggi la notizia su wired

