Il Pd ci prova, ‘Rivedere reddito di cittadinanza e Quota 100’. Di Maio: ‘Mai’ (Di martedì 31 dicembre 2019) Pd e Movimento 5 Stelle, scontro sul reddito di cittadinanza. I dem aprono alla modifica, Luigi Di Maio perentorio: “Mai”. Il 2019 finisce così come è iniziato, con uno scontro tra il M5s e il Partito democratico. Solo che a inizio anno erano avversari, oggi compongono la maggioranza di governo. Dopo settimane di polemiche sulla manovra, il Pd apre un delicatissimo tema con il Movimento 5 Stelle chiedendo di rivedere Quota 100 e il reddito di cittadinanza. E Luigi Di Maio non avrebbe preso particolarmente bene la proposta degli alleati che hanno messo in discussione la bontà del provvedimento iconico dell’esperienza di governo pentastellata. Fonte foto: https://www.facebook.com/LuigiDiMaio Quota 100 e reddito di cittadinanza, la presunta apertura di Giuseppe Conte nella conferenza di fine anno Ad innescare la discussione tra Quota 100 e reddito di ... Leggi la notizia su newsmondo

