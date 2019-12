IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni dal 6 al 10 gennaio 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio 2020: Dopo la notizia dell’incidente di Federico, Marcello non sa più come comportarsi con Roberta. Silvia, in ansia per la sorte del figlio, non vede di buon occhio la vicinanza tra Marcello e Roberta. Riccardo è molto interessato alle vicende di Angela, ma Ludovica non intende farsi da parte. Luciano mente alla moglie sulle reali condizioni di salute di Federico. Marta fissa una visita di controllo dal ginecologo, ma tiene Vittorio all’oscuro. Armando scopre una notizia inquietante che riguarda Giuseppe, il marito di Agnese. Federico finalmente rientra a casa, ma è sulla sedia a rotelle e così Silvia e Roberta restano scioccate quando lo vedono. Federico potrebbe restare paralizzato a vita, ma i genitori decidono di non dirgli tutta la verità sulle sue condizioni. Flavia mette alle ... Leggi la notizia su tvsoap

