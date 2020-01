Il Papa incoraggia Roma: “Non è solo corruzione, c’è chi lotta per il bene” (Di martedì 31 dicembre 2019) Francesco al Te Deum di fine anno: la Capitale è capace di creare «ponti». Dio «non cambia la storia attraverso uomini potenti, ma a partire da donne di periferia». Il Pontefice prima in una parrocchia per i funerali di un’amica Leggi la notizia su lastampa

