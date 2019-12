Il pagellone del 2019, sorprese e delusioni: un anno da Dea, sprofondo rossonero ma il vero miracolo è a tinte biancocelesti (Di martedì 31 dicembre 2019) Si chiude un anno di calcio. Il 2019 ha detto molto. Ha detto che la Juventus è ancora la squadra da battere, nonostante i cambiamenti. L’Inter è una seria pretendente allo scudetto per la stagione 2019-2020 e la Lazio sta gettando le basi per diventarlo. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Non sono un caso le due vittorie stagionali contro la Juventus (campionato e Supercoppa Italiana). Il progetto Roma è interessante e può avere ulteriori sviluppi positivi con l’arrivo di Friedkin. L’Atalanta, da sorpresa della scorsa stagione, è diventata una bellissima realtà del nostro calcio e non solo. Anche in Europa la squadra di Gasperini sta stupendo tutti. Il Napoli esce ridimensionato. La prima parte del 2019 ha detto che i partenopei possono competere ad altissimi livelli, l’inizio di questa stagione ha dimostrato che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

