Il Napoli lancia il prosecco per Capodanno ma mancano le… bollicine (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNel giorno di Capodanno il Napoli lancia il suo prosecco Doc SSC Napoli. La società azzurra, infatti e la cantina Bottega di Bibano di Godega, infatti, hanno stipulato un accordo per la produzione e la distribuzione di uno speciale prosecco Doc personalizzato. L’elegante bottiglia blu oltremare è caratterizzata dal logo del Napoli. Anche il cartone, che contiene 6 bottiglie, è stato personalizzato con il colore e il logo della società. Si tratta di un vino d’eccellenza, un prosecco Doc spumante Brut che ha origine da uve Glera, coltivate in provincia di Treviso. Questa tipologia di uva viene coltivata secondo tecniche classiche e tradizionali e ha mantenuto negli anni inalterata la qualità e la tipicità che caratterizza il vino prosecco, lo spumante italiano più conosciuto e venduto in tutto il mondo. Il prosecco DOC SSC Napoli è disponibile nelle migliori ... Leggi la notizia su anteprima24

