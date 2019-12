“Il miracolo di Natale”: cane e padrone si ritrovano dopo 5 mesi, la reazione è commovente (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 27 luglio scorso Lucy, un cucciolo di Labrador grigio è scomparso dalla sua casa ad Ashland, in Ohio. Il proprietario Mark Krichbaum ha provato a cercarla in tutti i modi possibili per settimane. Invano. Poi lo scorso 21 dicembre ha ricevuto un messaggio... Leggi la notizia su fanpage

repubblica : #24dicembre 1914: sulle trincee della #GrandeGuerra soldati inglesi e tedeschi organizzano spontaneamente un cessat… - FerzanOzpetek : Noi abbiamo bisogno di un rinascimento della meraviglia. Noi abbiamo bisogno di rinnovare, nei nostri cuori e nelle… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #INCIDENTE nella notte a Albignasego #Padova lungo la strada Battaglia. Un'auto è finita contro un guardrail che ha letteral… -