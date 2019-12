“Il mio 2019?”. E Marco Carta regala una (rarissima) foto di coppia con il fidanzato (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo aver vissuto alcuni momenti non proprio positivi, come il presunto furto alla Rinascente di Milano (è in seguito arrivata la sua assoluzione), è tempo di bilanci per il cantante Marco Carta. Che ha anche voluto immortalarsi insieme al suo grande amore, il fidanzato Sirio. Questa è la seconda volta che Carta posta uno scatto in sua compagnia. Andiamo per ordine e vediamo cosa ha scritto nella sua didascalia: “Il mio 2019? Un anno incredibilmente sorprendente, sotto ogni punto di vista. Ho mangiato più di altri anni, ho goduto più di altri anni, sofferto più di altri…”. Ed ancora: “Ho cantato con più desiderio, ho pianto ridendo. Ho pianto. Ho sentito i miei fratelli più vicini. Ho vissuto ogni giorno con il peso di 48h (non so se sia un bene o no), consapevole di averlo vissuto fino in fondo. Sempre a fianco ad un amore unico. Che sia per voi e spero anche ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

