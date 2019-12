Il meglio e il peggio del 2019 in tv secondo me. Soprattutto il peggio : Visto che negli ultimi anni sono sempre partito dal meglio, questa volta cambio percorso. Cominciamo dal podio dei peggiori, i più bravi li teniamo in fondo. Se avrete tempo e voglia di arrivarci capirete perché. Dunque, tra gli infiniti momenti desolanti della tv 2019 spiccano a mia memoria: 1. Un episodio in cui la tv è vittima più che colpevole, ma assai significativo dell’abisso in cui rischia di essere trascinato chi cerca di tenere viva la ...