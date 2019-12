Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: testo e video (Di martedì 31 dicembre 2019) Come di consueto, è stato trasmesso il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, a reti unificate, ha voluto mandare questo messaggio agli italiani. Il testo integrale «Questa sera, care concittadine e cari concittadini, entriamo negli anni venti del nuovo secolo. Si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi. In questo tempo sono cambiate molte cose attorno a noi, nella nostra vita e nella società. Desidero, anzitutto, esprimere a tutti voi l’augurio più cordiale per l’anno che sta per iniziare. Si tratta, anche, di un’occasione per pensare insieme al domani. Per ampliare l’orizzonte delle nostre riflessioni; senza, naturalmente, trascurare il presente e i suoi problemi, ma anche ... Leggi la notizia su open.online

