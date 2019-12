Il director di God of War sarebbe perfetto negli Xbox Game Studios (Di martedì 31 dicembre 2019) Cory Barlog, famoso per il suo lavoro sull'incredibile God of War per PS4, è il director in forze allo studio first party di Sony, Santa Monica, ma lo sviluppatore non ha mai nascosto la sua passione per il gaming a 360 gradi, lodando spesso anche prodotti provenienti dalla concorrenza.Probabilmente, la posizione di Barlog è la migliore e non c'è nulla di male nel lodare giochi in arrivo, ad esempio, da Xbox. Ma lo YouTuber TheRealAirplane99 la pensa in modo diverso.Infatti, lo YouTuber non è propriamente allineato al pensiero di Barlog, tanto da arrivare a realizzare un video intitolato "Why doesn't Cory Barlog go work for Xbox Game Studios?" ("Perché Cory Barlog non va a lavorare per Xbox Game Studios?").Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

