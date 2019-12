Il Consolato italiano di Los Angeles celebra Lina Wertmuller e il cinema italiano (Di martedì 31 dicembre 2019) Lina Wertmüller ha vissuto nel 2019 le celebrazioni organizzate in collaborazione con la Sardegna Film Commission a Los Angeles dalla Genoma Films del produttore Paolo Rossi Pisu per il suo Honorary Award. Il restauro di Pasqualino Settebellezze, a cura della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di cinematografia, presentato con grande successo al Festival di Cannes, ha portato con sé questo tributo da parte dell’Academy of Motion Picture. Per quasi una settimana l’Italia sarà protagonista a Hollywood (dove la Camera di Commercio della città le assegnerà anche la stella sulla Walk of Fame), grazie ad una serie di importanti manifestazioni ideate da Genoma Films in accordo con la Cineteca Nazionale presente rappresentata dal direttore generale Marcello Foti, e in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission. Le celebrazioni iniziato alla fine di Ottobre con un evento ... Leggi la notizia su ildenaro

