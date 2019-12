Il comparatore online per i costi di spedizione in Europa (Di martedì 31 dicembre 2019) (Getty Images) Sempre più spesso, per ragioni private o per questioni lavorative o commerciali, capita di dover spedire pacchi o lettere da un paese all’altro, e i costi delle spedizioni rischiano spesso di rivelarsi brutte sorprese. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini o delle piccole e medie imprese che operano nel settore dell’ecommerce, la Commissione Europea ha quindi deciso di lanciare un comparatore dei costi di spedizione dei principali corrieri che operano nel continente. In sostanza, questo strumento mette a confronto i prezzi, iva esclusa, proposti da diverse società che si occupano di logistica sia su territorio nazionale sia per spedizioni transfrontaliere. La lista sarà aggiornata ogni anno e le diverse società dovranno rendere pubblici i propri listini così da poter garantire la massima trasparenza riguardo ai costi applicati per i servizi forniti. Nella ... Leggi la notizia su wired

