Il cavallo al funerale (Di martedì 31 dicembre 2019) Ci rendiamo conto del forte legame che gli animali creano con gli umani sopratutto quando succede una tragedia. Per il dolce cavallo,chiamato Sereno, il suo mondo è crollato quando ha perso il suo migliore amico Wagner Lima. Il 34enne cowboy del Paraguay è morto il capodanno 2017 in un incidente stradale in Brasile. Al suo funerale hanno partecipato molte persone in lutto per la tragica perdita di un tale personaggio, ma tutti si sono fermati quando hanno visto la reazione del suo amato cavallo. Wagner e il suo cavallo erano molto amici e avevano lavorato insieme nei rodei per quasi un decennio. Suo fratello Wando disse che Wagner fece molti sacrifici per prendersi cura del suo amico a quattro zampe. “Aveva una passione e un grande amore per lui”, afferma Wando. “A volte ha persino smesso di comprare cose per lui per assicurarsi di potersi permettere di comprare cibo ... Leggi la notizia su bigodino

cavallo funerale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : cavallo funerale