Il cantante mascherato 8 VIP per 8 maschere: chi si nasconde dietro ai costumi (Di martedì 31 dicembre 2019) Cresce l’ansia, cresce l’attesa e al momento il 2019 si chiude con tanti punti interrogativi per i fans de Il cantante mascherato, il nuovo programma di Rai 1 che partirà a gennaio in prime time. Milly Carlucci sta facendo, insieme alla sua squadra, un ottimo lavoro. Tanta infatti è la curiosità di chi ormai da settimane prova a capire chi si nasconda dietro le maschere. 8 VIP in gara per la prima edizione de Il cantante mascherato e 8 costumi scelti per questa prima edizione. I nomi al momento, sono solo rumors, nulla di certo anche perchè, come ha ben spiegato la conduttrice, solo alla fine di ogni puntata scopriremo chi si nasconde dietro alla maschera che perderà. Ma vediamo quelli che sono gli ultimi rumors in merito ai possibili VIP In gara nella prima edizione de Il cantante mascherato. IL cantante mascherato ANTICIPAZIONI: CHI SONO GLI 8 VIP IN GARA? ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

milly_carlucci : Da #ballandoontheroad a #ilcantantemascherato con Raimondo Todaro il nostro coreografo?? Cari amici abbiamo selezio… - milly_carlucci : Dal 10 gennaio su #rai1 andrà in onda #ilcantantemascherato che ci farà compagnia per tutti i venerdì del mese! È p… - KontroKulturaa : Il Cantante Mascherato, chi indosserà le 8 Maschere? Spuntano i nomi - -