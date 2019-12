Il Boss del Paranormal con Daniele Bossari da mercoledì 1 gennaio su DMax

Accoltellato nel Club Partenopeo - tra gli indagati il figlio del Boss Zazo : La Procura della Repubblica ha inviato gli avvisi di conclusione delle indagini per l'accoltellamento nel Club Partenopeo del settembre 2019 a tre giovanissimi; tra loro c'è Francesco Zazo, figlio di Salvatore, ritenuto dagli inquirenti a capo dell'omonimo clan attivo a Fuorigrotta, nella zona ovest di Napoli.Continua a leggere

Il Boss del Paranormal : Daniele Bossari traghetta i telespettatori di DMAX nel mondo del soprannaturale : Daniele Bossari - Il Boss del Paranormal Il soprannaturale continua ad incrociare la sua strada con quella di Daniele Bossari. Mercoledì 1° gennaio 2020, alle 21.25 circa, il conduttore milanese darà infatti inizio su DMAX alla prima edizione de Il Boss del Paranormal, un nuovo programma – strutturato in 8 puntate da 60 minuti – completamente dedicato all’affascinante e sconosciuto mondo del Paranormale. Ogni settimana, ...

Daniele Bossari torna su DMAX - “Il Boss del Paranormal” in onda da mercoledì 1 gennaio : Dopo l'esperienza di "Mistero" su Rai1, Daniele Bossari torna a raccontare eventi e fenomeni paranormali. Il suo nuovo programma, "Il Boss del Paranormal", partirà il 1 gennaio alle 21:25 su DMAX canale 52 e aiuterà a distinguere tra bufale e realtà. Bossari aveva svelato che il rapporto con il paranormale lo caratterizza sin dall'infanzia, raccontando di esperienze che lo hanno segnato profondamente.Continua a leggere

Cercola : Arrestati due affiliati del clan De Luca Bossa. Tassi usurai fino al 720% : Cercola: I carabinieri arrestano due fiancheggiatori del clan De Luca Bossa. Imponevano Tassi usurari fino al 720%. I Carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato due persone ritenute responsabili di concorso in usura aggravata ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. A finire in manette – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa […] L'articolo Cercola: Arrestati due affiliati del clan De Luca ...

Napoli - le lacrime del Boss che ordinò l'agguato : «Ferita la piccola Noemi - adesso ci arrestano tutti» : Piange, si dispera, non sta nella pelle per la rabbia e la paura. Ha una crisi di nervi, attacchi di panico, sta lì in lacrime davanti al figlio, davanti alla madre, che si mostra più...

Salerno - neomelodico in strada dedica la canzone al Boss della mafia : “Grazie per quello che fai - sei al 41-bis per colpa dei pentiti” : “Questa canzone è per tutti quelli stanno al 41-bis, per una presta libertà e con la speranza che possano tornare dalle loro famiglie”. La dedica da brividi ai boss della mafia è del cantante neomelodico Niko Pandetta, che si è esibito a Fasciano (Salerno), fuori da un esercizio commerciale. Nel brano, racconta la storia di un detenuto e si rivolge a “zio Turi”, a cui dice “grazie per quello che fai per me. Sei una ...

Massimo Bossetti : agguato a casa dell’attivista che lo sostiene : Momenti di paura il giorno della vigilia di Natale a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, paese di origine di Massimo Bossetti. Stando a quanto si apprende, un malvivente avrebbe fatto esplodere la cassetta della posta dell’abitazione di Pietro Pagnoncelli, amico della famiglia del muratore di Mapello che sin dal primo istante non ha creduto alla colpevolezza dell’uomo e si sta battendo per la riapertura del processo. Le ...

Natale in compagnia del Maestro Bosso e dell’Orchestra Filarmonica di Benevento : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nuovo appuntamento e nuova sfida per il Maestro Ezio Bosso che, in onda il giorno di Natale alle 21.15 su Rai 3, avvicinerà il pubblico alla sesta sinfonia – la celebre “Patetica” – di P. I. Tchaikovsky, rivelandone i misteri e aprendosi a riflessioni e profondità lontane da ogni luogo comune. In programma anche l’Ouverture dal Don Giovanni, K 527 e l’Ave Verum Corpus, K 618 di W. A. ...

Massimo Bossetti - agguato a tarda notte : esplode il muro dell'abitazione dell'attivista che lo sostiene : Un caso inquietante, che si lega a doppio filo a Massimo Bossetti - all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio - e che arriva da Capriate San Gervasio. Un'esplosione, infatti, ha distrutto la cassetta della posta e danneggiato gravemente il muro della casa di Pietro Pangoncelli, il fatto è avve

I meridionali vanno aiutati a casa loro? Umberto Bossi non sa che è stato il Sud Italia a contribuire al progresso dell’Italia del Nord : di Biagio Maimone Probabilmente l’ ex leader della Lega Umberto Bossi non ricorda che il Nord Italia si è evoluto grazie all’aiuto dei meridionali, i quali hanno pagato lo scotto di tale scelta rimanendo ai margini della vita socio-economica della nazione Italiana, poveri e discriminati. Bossi sostiene che i meridionali, esattamente come gli africani, devono essere aiutati “a casa loro”, altrimenti invadono il Nord ...

Ezio Bosso/ 'La musica è una società perfetta' - Le parole della settimana - : Uno degli ospiti più attesi è Ezio Bosso che, oggi, torna a Le parole della settimana, invitato dal giornalista Massimo Gramellini.

Achille Lauro sul palco per il dj set - l’amico Boss Doms si lancia sul pubblico che si scansa : il video della caduta : Achille Lauro era a Viterbo per un dj set con l’artista (e amico) Boss Doms. Durante il pezzo Thoiry, il producer ha deciso di buttarsi sulle persone accalcate sotto il palco. Il pubblico, però, non ha reagito come si aspettava Boss Doms, che è caduto a terra. “Se ti prendono sempre non è punk” ha commentato. L'articolo Achille Lauro sul palco per il dj set, l’amico Boss Doms si lancia sul pubblico che si scansa: il ...

Congresso della Lega - Salvini risponde a Bossi : “Fermo al passato” : Umberto Bossi ha raggiunto il Congresso straordinario della Lega a Milano ed è stato accolto da un fragoroso applauso da parte dei deLegati: “Oggi non si chiude nessuna Lega – ha detto -. Siamo noi che concediamo. Salvini non ci può imporre un ca**o e lo diciamo con franchezza, le cose imposte non funzionano“. Era stata incerta fino all’ultimo la presenza al Congresso, quello che sancisce di fatto la fine del partito da ...

Congresso della Lega - si cambia statuto ma Bossi precisa : “Salvini non ci può imporre un ca**o” : Si è tenuto oggi presso l’Hotel Da Vinci di Milano il Congresso della Lega, che ha visto la nascita di un nuovo ramo della Lega Nord. Al Congresso straordinario del partito Matteo Salvini è arrivato con il sorriso e un presepre in mano, donato a suo dire, da artigiani campani. E ha commentato: “Oggi è […] L'articolo Congresso della Lega, si cambia statuto ma Bossi precisa: “Salvini non ci può imporre un ca**o” ...