Il 2020 di Fabio Aru | programma corse | calendario e appuntamenti No al Giro d’Italia | il

Un anno che deve corrispondere assolutamente a quello della rinascita. Fabio Aru, raggiunte le 29 primavere, va a caccia di risultati dopo qualche stagione assolutamente sottotono per vari motivi (soprattutto a livello di problemi fisici). L'obiettivo dunque è quello di ritornare al top nel 2020: l'alfiere della UAE Emirates è andato già a delineare il suo programma in vista della prossima annata. L'esordio arriverà a sorpresa in Colombia, in una corsa che può dare il buon colpo di pedale anche grazie all'altura. Poi il ritorno in Europa, con la Tirreno-Adriatico. Da delineare la primavera, con la certezza però del debutto alla Liegi-Bastogne-Liegi, la Decana delle Classiche, adatta alle caratteristiche del sardo. Subito dopo spazio al Giro di Romandia, per poi incentrare la preparazione verso il Tour de France, l'appuntamento più importante

