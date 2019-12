Il 2019 dei politici, calato il gradimento dei protagonisti. Solo la Meloni in ascesa (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2019 dei politici. gradimento calato per tutti i protagonisti. L’unica in ascesa è Giorgia Meloni. Di Maio dimezza i giudizi positivi. ROMA – Il 2019 dei politici è stato all’insegna della perdita dei consensi. Secondo quanto precisato dal Corriere della Sera, gradimento calato per tutti i protagonisti del governo sia alla maggioranza che all’opposizione. Salvini e Di Maio hanno dimezzato il proprio appeal. L’unica a sorridere è stata Giorgia Meloni anche se si tratta, come sempre di numeri da ‘prendere con le molle’. Il 2019 dei politici, consensi in calo Il 2019 è ormai pronto ad andare in archivio. 365 giorni ricchi di colpi di scena per quanto riguarda la politica. L’anno si è aperto con la Lega e il M5s al governo e si chiude con la particolare alleanza tra grillini e il Pd. Ma in generale è stato un periodo non semplice ... Leggi la notizia su newsmondo

SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - Mov5Stelle : Giorni fa i Benetton avevano inviato una lettera al Governo minacciando una penale di 23mld in caso di revoca delle… - istat_it : Diffuso oggi l'Annuario statistico italiano 2019, il volume che di anno in anno offre un articolato ritratto dell’… -