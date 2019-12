Il 2019 anno d’oro per gli italiani, Berrettini star (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2019 è stato un anno d'oro per il tennis italiano, con protagonista indiscusso Matteo Berrettini. Il 23enne romano ha iniziato l'anno con la partecipazione agli Australian Open, uscendo con Tsitsipas. Successivamente ha fatto il suo esordio assoluto in Coppa Davis battendo con l'Italia l'India, dopo tre giorni raggiunge la sua seconda semifinale Atp in carriera nel torneo di Sofia, arrendendosi in semifinale a Márton Fucsovics. Arriva in finale al torneo di Monaco, persa poi con Christian Garín al tie-break del set decisivo. Alla sua seconda presenza agli US Open, vince contro Richard Gasquet il suo primo incontro in carriera nello Slam newyorchese, in quattro set. È il quarto tennista italiano a raggiungere la semifinale in un Major nell'era Open, il secondo a realizzare l'impresa nello Slam americano, 42 anni dopo Corrado Barazzutti. Lascerà la competizione in semifinale contro il ... Leggi la notizia su ilfogliettone

virginiaraggi : Nel 2019 + 78% di #StradeNuove rispetto all’anno precedente. In due anni abbiamo riqualificato oltre 1 milione di m… - Inter : ???? | 2019 Grazie #InterFans, per un anno... #NotForEveryone! ???? #ForzaInter - MarroneEmma : Pensieri. Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020… -