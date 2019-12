Ictus Gaetano Curreri, quando il leader degli Stadio rischiò di morire sul palco (Di martedì 31 dicembre 2019) Durante un concerto nel 2003 ad Acireale il frontman degli Stadio, Gaetano Curreri, è stato colpito da Ictus rischiando di morire: il suo racconto dell’epoca La vita non è sempre rose e fiori, ma ci sono momenti delicati e tragici che potrebbe cambiare per sempre l’esistenza. Come nel caso di Gaetano Curreri, leader degli Stadio, … L'articolo Ictus Gaetano Curreri, quando il leader degli Stadio rischiò di morire sul palco è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Ictus Gaetano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ictus Gaetano