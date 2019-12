I social genereranno sempre più registi a discapito di scrittori, pittori e musicisti? (Di martedì 31 dicembre 2019) Nel periodo delle feste natalizie, ma anche in tutte le altre ricorrenze, compleanni e anniversari compresi, siamo tempestati di video-messaggi, di animazioni spiritose o toccanti, di suggestive composizioni di testi, immagini e musica. Insomma, siamo immersi nella “multimedialità”. Con la stessa attitudine, i social network propongono fiumi di videoclip, ufficiali o liberamente realizzati dagli utenti, dove il montaggio di musica, immagini e testo parlato racconta storie, evoca ricordi, trasmette emozioni. Persino nelle comunicazioni più semplici, come i messaggi telefonici, il testo scritto non sembra più sufficiente, e occorre aggiungere tutta la gamma espressiva degli “emoticon” e degli “sticker”, oltre che la galleria infinita dei pittogrammi che servono a visualizzare i concetti. Senza rendercene conto, siamo diventati un po’ tutti dei produttori di contenuti multimediali, ... Leggi la notizia su optimaitalia

