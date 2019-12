I più letti del 2019: l’auto volata in Milano-Meda, il giallo di Marinoni e la morte di Allegri (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2019 è arrivato ai titoli di coda. E’ tempo di bilanci, nuovi propositi e obiettivi per l’anno che verrà. Anche quest’anno vi abbiamo accompagnati ogni giorno su ilnotiziario.net e in edicola ogni venerdì per raccontarvi i fatti e le persone che hanno arricchito le nostre città. Come ogni anno in queste ore vi proponiamo gli articoli più cliccati dell’anno. Sul podio delle più lette ci sono notizie dell’ultimo mese di dicembre. Al primo posto l’auto volata in Milano-Meda da un cavalcavia a Cormano. Era la sera del 19 dicembre, in tantissimi avete condiviso e commentato la notizia su Facebook e sui nostri canali social dove potete trovare anche i video del recupero dell’auto. Milano-Meda, auto vola dal ponte di Cormano sulla superstrada: traffico bloccato VIDEO Al secondo posto delle più cliccate del 2019 c’è il ... Leggi la notizia su ilnotiziario

