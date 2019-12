I migliori film che compiono 20 anni nel 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Non tutti i film che compiono 20 anni nel 2020 meritano di essere ricordati. Solo pochi hanno superato la prova del tempo, diventando classici che ispirano le nuove generazioni e fungono da influenze per i cineasti contemporanei. snatchAlcuni di questi film hanno aiutato i grandi registi a iniziare ad avere altri grandi progetti , e altri li hanno semplicemente salvati come il meglio di un'era che è già lontana. I migliori film che compiono 20 anni nel 2020: Snatch È forse il miglior lavoro di Guy Ritchie ed è tra le performance più impressionanti di Brad Pitt. In scena due semi-gangster britannici che scommettono su combattimenti di boxe, un ragazzo che deve recuperare un diamante prezioso e alcuni aggressori. Le loro storie si intrecciano in una Londra criminale piuttosto esilarante. È diventato una pietra miliare nei gangster movie ed è servito come riferimento per altre opere ... Leggi la notizia su gqitalia

zazoomnews : I 30 migliori finali dei film di questo decennio - #migliori #finali #questo #decennio - cinemaniaco_fb : ?????????????? I 30 migliori finali dei film di questo decennio - Noovyis : (I 30 migliori finali dei film di questo decennio) Playhitmusic - -