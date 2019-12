I migliori e i peggiori politici del 2019 secondo gli italiani: il sondaggio (Di martedì 31 dicembre 2019) I politici più graditi del 2019 “L’anno che verrà” per gli italiani sarà pressoché uguale a quello che volge al termine. È quanto emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demos per Repubblica, il quale svela come i cittadini non ripongano alcuna speranza di miglioramento per il 2020, soprattutto per quanto riguarda la politica e i politici che governano. Il 2020, secondo la ricerca, sarà simile, se non uguale, al 2019. Ilvo Diamanti racconta di un Paese “sospeso”, “unito e diviso da un leader”, Matteo Salvini. Ministro dell’Interno all’inizio del 2019 e adesso Senatore “semplice” e segretario del primo partito d’Italia, il leader Lega continua ad aggregare o dividere il Paese a prescindere dalla carica che ricopre, dominando le graduatorie sui politici dell’anno appena trascorso. Per il 21 per cento ... Leggi la notizia su tpi

