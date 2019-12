I manifestanti chiedono elezioni anticipate (Di martedì 31 dicembre 2019) Il presidente non riesce a nominare un nuovo primo ministro senza irritare i partiti o i manifestanti. L’intero sistema politico rischia di perdere la sua legittimità. Leggi Leggi la notizia su internazionale

luigidelucia218 : RT @AlessandroCere7: Non si fermano gli scioperi a #Parigi Gare de l’Est è completamente bloccata in questo momento dai lavoratori e manife… - EfremPublio : RT @AlessandroCere7: Non si fermano gli scioperi a #Parigi Gare de l’Est è completamente bloccata in questo momento dai lavoratori e manife… - Paoli2Luciana : RT @AlessandroCere7: Non si fermano gli scioperi a #Parigi Gare de l’Est è completamente bloccata in questo momento dai lavoratori e manife… -