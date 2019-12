I film più belli del 2019 nel nostro emozionante video di fine anno

Cinema - ecco i film più visti nel 2019 : Un anno davvero positivo per il Cinema italiano. A parlare sono i dati, che vedono le sale rialzare la testa, in vista di un nuovo scossone positivo dall’1 gennaio con l’arrivo di Checco Zalone e il suo Tolo tolo. Oltre 630 milioni di euro per un numero di presenze pari a circa 97 milioni di biglietti venduti. Sono i dati diffusi da Cinetel, la società che rileva circa il 95% del box office dell’intero mercato, relativi ai risultati del ...

film più attesi del 2020 - il calendario delle uscite nei cinema italiani : Che cosa ci dobbiamo aspettare da Film del 2020? Quali sono i titoli più attesi? Dal 25° 007 allo stand-alone dedicato a Black Widow, da Tenet di Christopher Nolan a Top Gun 2 con Tom Cruise che dopo 34 anni ritorna nei panni di Maverick, da Ghostbusters: Legacy al blockbuster Marvel Eternals, agli italiani Tre piani di Nanni Moretti, Hammamet di Gianni Amelio e Freak Out di Gabriele Mainetti. Abbiamo selezionato 20 titoli attesissimi. Tolo Tolo ...

Scarlet Witch è uno dei personaggi più potenti dei film Marvel - conferma Kevin Feige : Kevin Feige conferma che Scarlet Witch è uno dei personaggi più potenti nel Marvel Cinematic Universe e che avrebbe anche potuto uccidere Thanos in Avengers: Endgame. Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, ha confermato in un recente Q&A che Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch è uno dei personaggi più potenti del Marvel Cinematic Universe. Nella stessa occasione Feige ha ricordato quanto succede in Avengers: Endgame tra Wanda e Thanos. ...

“Gli anni più belli” - arriva nuovo film di Muccino : arriva in sala il 13 febbraio "Gli anni piu' belli" di Gabriele Muccino. Il film narra la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'eta' adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l'intreccio di una grande storia di amicizia e amore ...

Netflix - la classifica di fine anno con i film e le serie tv “più viste” del 2019 in Italia : Solo Netflix raccoglie i dati dello streaming di Netflix e li rende pubblici. E la media delle visualizzazioni che la piattaforma calcola per ogni suo prodotto è da prendere con le pinze: è infatti considerata come visualizzazione qualsiasi accesso a film o serie tv o documentario che abbia una durata pari o superiore ai due minuti. Questo non accade invece per le proiezioni internazionali: in quel caso un titolo è dato come ...

I più visti su Netflix in Italia nel 2019 tra film - serie tv e documentari : Netflix è ormai entrato nelle abitudini di tutti noi consumatori di film, serie tv e show. Guardare qualcosa in streaming non è più sinonimo di pirateria ma grazie a questa piattaforma (ma anche alle altre come Amazon, Apple, TimVision, Infinity, RaiPlay) è un mezzo per fruire di un contenuto, come l'antenna, anzi ancora più semplice.Proprio per questo nei giorni scorsi avete trovato titoli in streaming tra le migliori serie tv del 2019, vi ...

I titoli più visti su Netflix in Italia nel 2019 : serie tv - film - documentari e stand-up : I titoli più visti su Netflix nel 2019: tra le serie tv: La Casa di Carta 3, Stranger Things e Sex Education, tra i film: 6 Underground e The Irishman. Fino a qualche tempo fa era quasi impossibile sapere cosa la gente guardava su Netflix, soprattutto per un mercato relativamente piccolo come quello Italiano, se apriamo gli occhi a resto del mondo. Adesso la situazione è leggermente diversa, Netflix ha iniziato a divulgare qualche dato (anche se ...

“Il mio nome è Thomas” - il film di Terence Hill dedicato a Bud Spencer è il più visto in tv : Il film di Terence Hill dedicato alla memoria dell'amico Bud Spencer vince la serata del 29 dicembre 2019. Nell'ultima domenica dell'anno, su Rai1 più di 3 milioni di spettatori per il 14.3% di share. "Zootropolis", in onda su Canale 5, realizza 2.3 milioni netti per il 10.7% di share. L'esperimento di Luca e Paolo su Rai2, "Il campionato fa 90", realizza un milione di spettatori netti.Continua a leggere

PORGI L'ALTRA GUANCIA/ Il film più 'politico' di Bud Spencer e Terence Hill : Prima di Don Camillo, e giocoforza di Don Matteo, Terence Hill aveva vestito i panni di un sacerdote in un film con Bud Spencer

Avengers : Endgame - il film al primo posto tra le 25 cose più lette su Wikipedia nel 2019 : Avengers: Endgame conquista la vetta della classifica delle cose più lette su Wikipedia in lingua inglese nel 2019, seguito da Il Trono di Spade e C'era una volta a... Hollywood. Il primato di Avengers: Endgame negli ultimi giorni di quest'anno continua con il primo posto nella lista delle 25 cose più lette su Wikipedia nel 2019, stilata da un utente di Wikipedia, Andrew G. West e dove sono presenti tante serie tv e film. Al primo posto della ...

5 nemici dai fumetti di Star Wars più originali di quelli dei film : Dell’ultima trilogia di Star Wars molto si può dire, nel bene e nel male, tranne una cosa: che i cattivi sprizzino originalità. L’unico villain del tutto inedito, estraneo alle solite famiglie classiche, era il poco carismatico leader supremo Snoke, il cui ruolo è stato decisamente sminuito già nell’Episodio VIII. Peccato, perché sarebbe bastato guardare ai 40 anni di fumetti ispirati a Star Wars (pubblicati in Italia da Panini ...

La vita è bella : tutte le frasi più belle e gli aforismi del film premio Oscar : La vita è bella: tutte le frasi più belle e gli aforismi del film premio Oscar Questa sera, venerdì 27 dicembre 2019, Canale 5 in prima serata ripropone ai suoi telespettatori un celebre film del 1997 vincitore di tre premi Oscar, una pellicola che è riuscita a raccontare in un modo originale, toccante, ironico e delicato una delle pagine più nere della nostra storia: La vita è bella. Diretto e interpretato da Roberto Benigni, il film è un vero ...

Il Primo Natale incassi record il 25 dicembre per Ficarra e Picone - film italiano più visto del 2019 - soffiato il primato a “Dieci giorni senza mamma” : Il Primo Natale raggiunge 166.641 telespettatori nel giorno di Natale, è record per Ficarra e Picone film italiano più visto nel 2019 Il Primo Natale sbanca il Box Office italiano proprio nel giorno di Natale. Ficarra e Picone festeggiano il record dell’anno di incassi. Con 166.641 spettatori per un totale di € 1.164.118,00 “Il Primo Natale” è il film italiano più visto del 2019. Corona soffiata negli ultimi 6 giorni ...