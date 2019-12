I fantastici “successi” di ATAC nel 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) Con quasi un anno di ritardo è stato pubblicata ieri – 30 dicembre – sul sito di ATAC la “Carta della qualità dei servizi del trasporto pubblico e dei servizi complementari” del 2019. Che cos’è la Carta dei Servizi? Si tratta del documento attraverso il quale «ogni ente erogatore di pubblici servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza, dichiarando quali servizi intende erogare ed esplicitando gli obiettivi di qualità che si prefigge». ATAC finalmente ammette: le scale mobili non funzionano Già il fatto che un documento del genere, relativo all’anno che finisce oggi, sia stato pubblicato a fine anno è sintomatico dei problemi della municipalizzata dei trasporti romani. Ma questo non significa che la Carta non abbia degli spunti interessanti. Ad esempio riguardo alla regolarità del servizio di trasporto di superficie (gli ... Leggi la notizia su nextquotidiano

