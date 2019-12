I due matrimoni di Nancy Brilli e il bellissimo figlio arrivato nonostante fosse sterile (Foto) (Di martedì 31 dicembre 2019) Ospite a Vieni da me oggi Nancy Brilli ha raccontato a Caterina Balivo e al pubblico anche dei suoi amori ma più dei matrimoni del figlio Francesco (foto). Un ragazzo bellissimo nato dal secondo matrimonio dell’attrice con Luca Manfredi, un amore finito presto ma resta un grande legame, anche con l’ex suocera Erminia, moglie di Nino Manfredi. La prima volta si è sposata con Massimo Ghini: “La prima volta si può dire che mi sono sposata per allegria perché mi era molto simpatico Massimo Ghini, grande attore anche piuttosto figo all’epoca e adesso. Però diciamo che era molto esuberante”. La Brilly lascia già intendere che Ghini non era un marito molto fedele. “Un matrimonio organizzato tuto da lui, a pranzo 30 invitati che non conoscevo, a cena 400 invitati, tutto il cinema italiano che non conoscevo”. Quindi già non era iniziato nel migliore dei modi. Nancy Brilli RACCONTA PERCHE’ E’ ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Anche #SharonStone, l'affascinante diva americana, si iscrive ad un sito di incontri per trovare l'anima gemella. Dopo due matr… - mareadisogni : L’anno prossimo ho due matrimoni e la maturità di mezzo - tg2rai : Anche #SharonStone, l'affascinante diva americana, si iscrive ad un sito di incontri per trovare l'anima gemella. D… -