I 10 film più popolari su Netflix Italia nel 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) I 10 film più popolari su Netflix Italia nel 2019 tra esplosioni, mafia, cliché romantici e giungle da videogame. Come poteva mancare, tra le classifiche di fine anno, quella sui 10 film più popolari su Netflix Italia in questo 2019? Ecco, era impensabile. Per questo ve la riportiamo qui di seguito. Il 2019 di Netflix, almeno qui nel Bel Paese, si conclude con Mr. Ryan Reynolds in prima posizione grazie al suo 6 Underground, il film girato in Italia dal regista Michael Bay. Al secondo posto l'acclamata pellicola presentata anche alla Festa del Cinema di Roma, The Irishman, di Martin Scorsese. Subito dopo arrivano Adam Sandler e Jennifer Aniston e il loro Murder Mystery, mentre al quarto posto troviamo ... Leggi la notizia su movieplayer

NetflixIT : Un thread ufficialissimo su ?? le serie e i film più popolari in Italia nel 2019 ?? - GrandeOrienteit : Sulla scia del rilascio del nuovo film #StarWars condividiamo di nuovo questo video sul tema proposto alla #GLGOI19… - FicarraePicone : Ieri il nostro film con 166.641 spettatori è stato il film più visto in Italia, diventando il primo film italiano d… -