Hotel cancella prenotazione dei ragazzi autistici | “Ci siamo sentiti offesi | discriminati”

“Ragazzi autistici? Non sono ammessi” : l’Hotel cancella la prenotazione : Quando i familiari dei ragazzi hanno fatto le prenotazioni per il periodo di Capodanno, la struttura alberghiera li ha accolti a braccia aperte. Ma quando la direzione dell’hotel ha saputo che si trattava di famiglie con ragazzi autistici, le cose sono cambiate. Il direttore ha comunicato loro che vi era un numero chiuso per i bambini, poi ha aggiunto che l’albergo non era attrezzato. sono stati rifiutati allo stesso modo in cui ...