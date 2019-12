«Ho visto il cofano»,«Non erano sulle strisce», i verbali dei protagonisti della tragedia di Corso Francia (Di martedì 31 dicembre 2019) L’interrogatorio di Pietro Genovese è fissato per giovedì mattina. Mentre i vigili urbani stanno continuando a verificare le immagini delle telecamere che potrebbero aver ripreso qualche frammento del tremendo incidente stradale che non ha lasciato scampo a Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann (la notte del 21 dicembre a Roma), sono stati depositati gli atti sulla base dei quali la gip Bernadette Nicotra ha deciso di mettere proprio Genovese agli arresti domiciliari. Cento pagine circa in cui le parole dei protagonisti sulla scena sono riportate per come riferite ai vigili urbani e agli investigatori al momento dei fatti. La municipale ha anche messo agli atti l’abbozzo di una piantina, disegnata sulla base delle ricostruzioni raccolte. I verbali A colpire, però, sono soprattutto i racconti dei testimoni e di chi era presente sulla scena. A cominciare dai due ragazzi ... Leggi la notizia su open.online

