His Dark Materials: la nuova serie fantasy arriva su Sky il primo giorno del 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) arriva il primo giorno del 2020 su Sky Atlantic e NowTv la serie fantasy ispirata alla trilogia di Philip Pullman, His Dark Materials. Dopo il grande successo editoriale e un film, sul primo dei tre romanzi "La bussola d'oro", arriva la serie intrisa di magia, mistero e fantascienza. Protagonisti, una giovanissima Dafne Keen, James McAvoy e Ruth Wilson. Leggi la notizia su tv.fanpage

lR0NXAVIER : pose glee l'assassinio di gianni versace his dark materials i medici - p_episcopo : HIS DARK MATERIALS Premessa: non ho visto il film e non ho letto i libri. Mi è subito piaciuto il mondo in cui si… - Sarinski_ : RT @Aryianna_: Mi sono innamorata della trilogia His dark materials. La cosa strana è che a me il fantasy non è mai piaciuto. @Sarinski_ ha… -