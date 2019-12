‘Hai una sporgenza sul petto…’:Elena Santarelli, grande preoccupazione per la soubrette [FOTO] (Di martedì 31 dicembre 2019) Elena Santarelli preoccupa i suoi follower: ecco il motivo Elena Santarelli ha deciso di trascorrere le feste natalizie in un Paese caldo. Ovviamente con lei ci sono il marito Bernardo Corradi e il loro due figli, tra cui Giacomo che è guarito da un tumore cerebrale. A renderlo noto è stata la stessa soubrette laziale attraverso delle foto condivise sul suo profilo Instagram. Tra queste un dettaglio ha preoccupato moltissimo tutti i follower che non hanno perso tempo a contattare la diretta interessata. In molti le hanno scritto: “Ma cos’è?”, riferendosi ad una sporgenza che la donna ha sopra il décolleté. A quanto pare tutti gli utenti web si considerano medici, infatti la donna si è fatta una grossa risata. Per la cronaca la Santarelli indossava un meraviglioso bikini mentre si rilassa nella spiaggia di un resort. Rigonfiamento sopra il décolleté della soubrette ... Leggi la notizia su kontrokultura

