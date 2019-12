Guerra tra Cristina Incorvaia e David Scarantino di U&D: spuntano tradimenti e denunce (FOTO) (Di martedì 31 dicembre 2019) In queste ore, sul web, si sta consumando una Guerra tra Cristina Incorvaia e David Scarantino. A seguito della loro esperienza a Temptation Island VIP, i due protagonisti hanno interrotto la loro relazione. La fine della loro storia, però, sembra essere tutt’altro che pacifica, sta di fatto che sono emerse delle novità parecchio interessanti per i fan di Uomini e Donne. I due protagonisti di questa vicenda, infatti, si sono resi artefici di velenosi botta e risposta sui social. Tra Instagram Stories, commenti e post, se ne sono dette davvero di tutti i colori. David ha, addirittura deciso di denunciare la sua ex e alcuni utenti particolarmente aggressivi. Cristina Incorvaia scopre tradimenti da parte di David La Guerra social tra David Scarantino e Cristina Incorvaia continua senza esclusione di colpi. Tutto è incominciato nel momento in cui l’ex cavaliere di Uomini e Donne ... Leggi la notizia su kontrokultura

