Grey's Anatomy Sarah Rafferty di Suits sarà nei nuovi episodi del 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Gradita sorpresa per i fan di Grey's Anatomy quando la serie tornerà in onda nel 2020: Sarah Rafferty, Donna in Suits, sarà in un arco di più episodi della sedicesima stagione della serie ABC.Le porte del Grey Sloan Memorial di Seattle si riapriranno il 23 gennaio su ABC e un mese dopo il 24 febbraio in Italia su Fox Life con il decimo episodio della sedicesima stagione. L'arrivo di Sarah Rafferty è previsto per la settimana successiva il 30 gennaio negli USA (il 2 marzo in Italia) e l'attrice, che dal 6 gennaio su Premium Stories e Infinity sarà nella nona e ultima stagione di Suits, prenderà parte a un arco di più episodi con al centro un caso medico complicato e misterioso.Grey's Anatomy Sarah Rafferty di Suits sarà nei nuovi episodi del 2020 pubblicato su TVBlog.it 31 dicembre 2019 09:49. Leggi la notizia su blogo

zazoomblog : Grey’s Anatomy nei nuovi episodi del 2020 arriva Sarah Rafferty di Suits - #Grey’s #Anatomy #nuovi #episodi - SerieTvserie : Grey's Anatomy Sarah Rafferty di Suits sarà nei nuovi episodi del 2020 - Ferovikev : RT @heshug_: raga la 16x8 di grey’s anatomy è qualcosa di spettacolare -