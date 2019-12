Grey’s Anatomy nei nuovi episodi del 2020 arriva Sarah Rafferty di Suits (Di martedì 31 dicembre 2019) Sarah Rafferty di Suits guest star di Grey’s Anatomy Interessante sorpresa di fine anno dal mondo di Grey’s Anatomy. Attraverso il sempre informato TvLine arriva la notizia dell’arrivo come guest star in un arco di più episodi di Sarah Rafferty, meglio conosciuta come Donna di Suits. L’attrice sarà Suzanne nell’undicesimo episodio in onda il 30 gennaio negli USA su ABC e probabilmente il 2 marzo su Fox Life, considerando che la serie dovrebbe ripartire in Italia il 24 febbraio con il solito mese di distanza dall’America. Come si vede nelle foto pubblicate da TvLine in esclusiva, Rafferty/Suzanne sarà una paziente dell’ospedale. Suzanne arriverà tra le mani della dottoressa Bailey (Chandra Wilson) e del dottor Andrew De Luca (Giacomo Giannotti) per sottoporsi a un intervento di routine. Ma inizieranno a subentrare delle inaspettate complicazioni ... Leggi la notizia su dituttounpop

