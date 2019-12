Google, i dipendenti del catering aziendale hanno creato un sindacato in California (Di martedì 31 dicembre 2019) Anche Google deve fare i conti con i sindacati. Dopo una serie di scontri tra dipendenti e management su diverse questioni, tra cui le lamentele per casi di molestie sessuali sul lavoro, i dipendenti del catering aziendale in California hanno deciso di formare un sindacato. Si tratta di una forza lavoro di circa 2.300 lavoratori tra lavapiatti, cuochi e camerieri che preparano ogni giorno colazione, pranzo e cena per i dipendenti del gigante della Silicon Valley. Soltanto che a differenza degli altri dipendenti Google, guadagnano molto di meno – godono di uno stipendio di circa $35.000 annui che, bisogna dire, va valutato al netto del costo della vita (molto alto) nella Silicon Valley – e sopratutto non hanno accesso a tutta una serie di benefit di cui invece dispongono gli impiegati a tempo pieno. I precedenti L’attività sindacale non riguarda soltanto ... Leggi la notizia su open.online

claudiotancini : RT @InfoSolidale: Google caccia 4 dipendenti per aver organizzato comizi critici verso l'azienda - gigibeltrame : Huawei: 2020 anno fondamentale per la sopravvivenza | Lettera ai dipendenti #digilosofia - unix613 : RT @ChiaramArduino: Per le grandi #multinazionali come #Facebook, #Google noi utenti siamo come dipendenti NON PAGATI che producono materia… -