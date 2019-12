Gli sviluppatori di Guild Wars al lavoro su 'un titolo fantasy action in terza persona' per console non ancora annunciato (Di martedì 31 dicembre 2019) Per tutta la sua esistenza, ArenaNet è stato uno sviluppatore concentrato su solamente un gioco. Sono i creatori del famoso MMORPG Guild Wars, a cui è seguito Guild Wars 2. Negli ultimi due decenni il supporto per Guild Wars su PC è stato il lavoro principale di ArenaNet, ma sembra che questo potrebbe cambiare.ArenaNet ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro per un nuovo art director da impiegare su un "titolo console fantasy in terza persona non annunciato". Ecco la descrizione di base del lavoro:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

