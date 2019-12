Gli ospiti del Capodanno di Canale 5, in diretta da Bari il 31 dicembre: Riki, Nek, Elodie e molti altri (Di martedì 31 dicembre 2019) Il concerto di Capodanno di Canale 5 è ancora una volta in diretta da Bari. Per il secondo anno consecutivo, dopo il successo dello scorso anno, sarà Piazza Libertà la location del grande palco del concerto di fine anno trasmesso in diretta su Mediaset. Rai1 festeggerà invece con Amadeus e il tradizionale appuntamento L'Anno Che Verrà, che accoglierà stasera anche le Nuove Proposte e alcuni dei Big del prossimo Festival di Sanremo, annunciati oggi dal direttore artistico sulle pagine di Repubblica dopo l'anticipazione su Chi. Alla conduzione dello spettacolo di fine anno di Canale 5 ci sarà invece Federica Panicucci. Il concerto è promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba. Federica Panicucci non sarà sola sul palco. Con lei in scena e nel backstage si alterneranno alcuni dei volti e delle voci più note delle radio coinvolte. Ci saranno ... Leggi la notizia su optimaitalia

