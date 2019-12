Gli auguri politicamente scorretti di Feltri fanno discutere: “Buon anno a terroni e ricchioni” (Di martedì 31 dicembre 2019) Senza tralasciare il suo stile politicamente scorretto, Feltri augura buon anno a tutti. L’augurio del direttore di Libero fa discutere. L’intento di Feltri è quello di augurare un buon anno a tutti, ma anche quello di fare capire che lo stile politicamente scorretto utilizzato non vuole essere discriminatorio o offensivo, bensì una cifra stilistica. Lo … L'articolo Gli auguri politicamente scorretti di Feltri fanno discutere: “Buon anno a terroni e ricchioni” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

