Gli auguri della Pro Loco Samnium: “Che sia un 2020 pieno di miglioramenti” (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di auguri della Pro Loco Samnium. “Formulo gli auguri di buon lavoro ai componenti del Consiglio Direttivo e a tutti i soci della Pro Loco. Alla Pro Loco spetta un ruolo di primo piano nella programmazione di iniziative per la valorizzazione del risorse del territorio in collaborazione con le associazioni presenti nella cittadina. Per il 2020 Auguro a tutti i soci di lavorare con entusiasmo e voglia di adoperarsi per il bene della comunità e sono sicuro che già dai prossimi giorni la Pro Loco farà sentire la sua presenza e la sua” energia positiva”. Un ringraziamento alla Stampa che segue quotidianamente il nostro territorio e il nostro operato, per lo straordinario lavoro di informazione svolto a servizio della collettività. Le iniziative, la ... Leggi la notizia su anteprima24

