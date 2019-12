Gli Aristogatti, il classico Disney per l’ultima serata dell’anno: trama e curiosità (Di martedì 31 dicembre 2019) Un classico Disney è pronto a traghettare gli spettatori verso il nuovo anno. Martedì 31 dicembre alle 21.15, infatti, su Rai2 va in onda Gli Aristogatti, film del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman e basato su una storia di Tom McGowan e Tom Rowe. Gli Aristogatti trailer Gli Aristogatti trama Parigi, 1910. Madame Adelaide, una ricca, eccentrica e anziana signora, ex stella del firmamento lirico, decide di fare testamento e nomina eredi dei propri beni i suoi quattro Aristogatti: mamma Duchessa e i cuccioli Minou, Bizet e Matisse. A margine di questa “famiglia” c’è il maggiordomo Edgar, che sarà erede alla morte degli Aristogatti. Ma l’uomo, ansioso di mettere subito le mani sulle ricchezze della signora, decide di sbarazzarsi dei concorrenti a quattro zampe. Una notte di temporale li rapisce, ma li perde per strada durante l’incontro poco piacevole con ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

pondgitsune : Stasera alle nove e venti mandano Gli Aristogatti su rai 2 capodanno: salvato - VolpeReal : @Gnafaccio2 Stasera fa gli aristogatti. Dobbiamo mandarlo in tendenza, mica possiamo perdere tempo coi soldi in giro - CiliesaVale : Che voglia di stare a casa stasera, starmene in pigiama a guardarmi gli aristogatti. -