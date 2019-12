Giulia Salemi, nuovo amore dopo Francesco Monte? Ecco di chi si tratta (Di martedì 31 dicembre 2019) dopo la fine della relazione con Francesco Monte, sembrerebbe che Giulia Salemi abbia ritrovato l’amore. Al suo fianco, infatti, un ragazzo misterioso, con il quale Giulia starebbe trascorrendo dei giorni di relax in montagna. Giulia Salemi, amore in alta quota nuovo amore per Giulia Salemi? Archiviata la relazione con Francesco Monte, la bella italo-persiana è stata paparazzata in montagna, più precisamente a Couchevel, sulle Alpe francesi, abbracciata ad un uomo misterioso. Per il momento, però, la sua identità è top secret, il ragazzo, infatti non farebbe parte del mondo dello spettacolo. Le uniche indiscrezioni circolate vedevano la ragazza con un ragazzo francese che l’ha conquistata durante un soggiorno a Parigi, ma per ora non si sa di più. Periodo d’oro per Giulia, che dopo la dolorosa separazione dall’ex tronista, si è buttata a capofitto nel lavoro, ... Leggi la notizia su velvetgossip

