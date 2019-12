Giovanni Galli ricorda la morte del figlio: “Non so come ho fatto ad andare avanti” (Di martedì 31 dicembre 2019) L’ex portiere Giovanni Galli, campione del mondo e storico giocatore del Milan, con il quale ha conquistato la Champions League, è stato recentemente ospite di Vieni da me. Lo sportivo ha ripercorso la sua carriera fatta di successi ma anche il tragico evento della morte del figlio Niccolò a causa di un incidente stradale a soli 17 anni. Giovanni Galli, il ricordo del figlio scomparso nel 2001 Giovanni Galli rivive i momenti di quel terribile 9 febbraio 2001 quando in un incidente in motorino suo figlio ha perso la vita. “E’ stato un susseguirsi di telefonate dove la situazione peggiorava sempre” ricorda l’ex portiere “L’ultimo tratto della galleria di Bologna nessuno rispondeva più al telefono e, in quel momento, ho guardato mia moglie Anna e le ho detto di prepararci al peggio. Quando siamo arrivati all’ospedale di Bologna, abbiamo trovato tutti i suoi compagni di squadra in ... Leggi la notizia su thesocialpost

